Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Auto beschädigt- Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.01.21, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, ist ein geparkter Opel Grandland auf einem Stellplatz in der Wallstraße, hinter dem Rathaus in WT- Waldshut, mutwillig beschädigt worden. Am Fahrzeug war ein 20 cm langer Kratzer mit Eindellung oberhalb vom hinteren linken Radkasten ersichtlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waldshut- Tiengen (Tel. 07751/ 8316-0).

