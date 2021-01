Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach räuberischer Erpressung an einem 9-Jährigen, stellen sich beiden gesuchten Buben der Polizei

Freiburg (ots)

Nach entsprechender Presseveröffentlichung und zahlreichen emotionalen Reaktionen im Bereich Social Media, hatten sich die beiden Gesuchten, offenbar vom schlechten Gewissen geplagt, ihren Eltern anvertraut und sich dann gemeinsam noch am Abend der Veröffentlichung der Polizei gestellt.

Hierbei handelt es sich um zwei 11 und 13 Jahre alten Buben. Weitere Ermittlungen dauern an und werden weiterhin von der Kriminalpolizei übernommen.

----- Ursprungsmeldung:

POL-FR: Freiburg: Räuberische Erpressung unter Kindern - Zeugenaufruf

Freiburg Am 11.01.2021, kam es zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in Freiburg, im Bereich der Denzlinger Straße (ehemalige Alban-Stolz-Straße) und Zähringer Straße, hinter dem dortigen EDEKA-Lebensmittelmarkt, zu einer räuberischen Erpressung. Zwei geschätzt 12-jährige Jungen hatten einen 9-jährigen Jungen zusammengeschlagen und sich von ihm das mitgeführte Münzgeld in Höhe von rund 1.40 Euro aushändigen lassen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 12 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schwarze Jacke mit weißen Streifen, schwarze Hose, schwarze Mund-Nasen-Abdeckung, dunkle Haare, schwarze Schuhe mit roten Applikationen, sprach türkisch

Person 2: ca. 12 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze Schuhe, schwarze Jacke, Mund-Nasen-Abdeckung mit Mercedes Emblem, schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder den Vorfall beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell