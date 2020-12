POL-GS: Pressemitteilung de PSt Vienenburg vom 11.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

Am 11.12.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines Fahrradfahrers. Auf der Bäckerstraße im Ortsteil Wiedelah ließ ein Mann seinen Hund an der langen Leine auf dem Fußweg laufen. Der Hund lief plötzlich auf die Fahrbahn. Ein auf der Fahrbahn fahrender Radfahrer musste stark bremsen, kam über den Lenker zu Fall und verletzte sich schwer. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Am 11.12.2020,um 07:30 Uhr, kam eine 34-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf der Lochtumer Straße in Vienenburg in Richtung Bismarckstraße im Kurvenverlauf nach rechts wegen Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Ein 10-jähriges mitfahrendes Kind wird leicht verletzt. Am Pkw entsteht Sachschaden.

