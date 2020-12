Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Marktkauf Goslar

GoslarGoslar (ots)

Am Freitag, 11. 12.2020, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Marktkauf Parkplatz in der Carl-Zeiß-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter schwarzer VW Golf am Heck beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

