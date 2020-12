POL-GS: 2. Pressemitteilung vom 11.12.2020 des PK Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Unbekannte Täter brechen in ein Friseurgeschäft ein und entwenden 2 Wandtresore

In der Zeit von Donnerstag, 10.12., 18:00 Uhr, bis Freitag, 11.12., 07:30 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Friseurgeschäftes in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg verschafft und rissen in einem Nebenraum zwei Tresore von der Wand. Die Täter erlangten so eine niedrige 4-stellige Bargeldsumme.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Bereich der Tatörtlichkeit wahrgenommen haben, wenden sich bitte unter der bekannten Rufnummer an die Polizei Bad Harzburg.

