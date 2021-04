Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Türöffnung

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 27.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:53 Uhr in die Milsper Straße gerufen. In einer dortigen Wohnung konnte ein Bewohner, der rettungsdienstliche Versorgung benötigte, die Tür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Tür wurde seitens der Feuerwehr geöffnet und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 23:14 Uhr.

