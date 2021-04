Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Laubenbrand im Wald

Ennepetal (ots)

Am 25.04.2021 um 23:29 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache und der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr zu einem vermutlichen Gartenlaubenbrand in einem Waldgebiet an der Bismarckstraße alarmiert. Diese Meldung bestätigte sich nach eintreffen und Erkundung des ersten Hilfeleistungslöschfahrzeugs. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Im weiteren Verlauf wurden Teile der Hütte für Nachlöscharbeiten mit einer Motorkettensäge zerkleinert und Glutnester abgelöscht. Insgesamt 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal bekämpften mit 2 C- Rohren das Feuer. Im Einsatz waren 2 Löschgruppenfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter sowie ein Gerätewagen Technik

Der Einsatz endete um 01:16 Uhr.

