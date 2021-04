Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Vier Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Samstag den 18.04.2021 zu vier Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Tragehilfe für den Rettungsdienst in Altenvoerde um 8:59 Uhr. Aufgrund der Erkrankung und der baulichen Situation benötigte die Rettungswagenbesatzung Unterstützung bei dem Transport des Patienten. Dieser Einsatz endete um 9:11 Uhr. Um 12:18 Uhr wurde eine Erstversorgung im Stadtteil Voerde geleistet. Nach der Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst endete der Einsatz um 12:54 Uhr. Heimrauchmelder in der Heimstraße war das nächste Alarmstichwort um 17:02 Uhr. Die Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe Altenvoerde und der Löschgruppe Külchen mussten nicht tätig werden da es sich lediglich um einen Batteriealarm handelte. Der Einsatz endete um 17:23 Uhr. Der letzte Einsatz des Tages war ein brennender Altpapiercontainer an der Loher Straße um 22:15 Uhr. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache beendeten diesen Einsatz um 22:40 Uhr.

