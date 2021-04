Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 15.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Den Start machte eine Betriebsmittelspur in der Lindenstraße um 06:51 Uhr. Fünf Einsatzkräfte der Hauptwache entfernten die Spur und beendeten den Einsatz um 07:25 Uhr. Um 14:47 Uhr musste ein Baum aus einer Oberleitung der Straßenbeleuchtung in der Ortschaft Schweflinghausen entfernt werden. Der Baum wurde mit Drehleiter und Motorsäge abgetragen und die Leitung wurde freigeschnitten. Der Einsatz endete für die sieben Einsatzkräfte der Hauptwache um 16:10 Uhr. 16:53 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer überörtlichen Hilfe alarmiert. 3 Einsatzkräfte des Löschzuges Milspe Altenvoerde unterstützten die Feuerwehr Hattingen mit dem Gerätewagen Technik bei einer Personenrettung aus unwegsamen Gelände und bei der Bergung eines Rettungswagens. Der Einsatz endete um 19:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell