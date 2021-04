Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Abraumverbrennung, Tragehilfe und Kaminbrand

Ennepetal (ots)

Am Sontag den 12.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte eine Abraumverbrennung um 14:10 Uhr in einem Schrebergarten an der Julius Bangert Straße. Hier wurden die Betreiber aufgefordert das Feuer zu löschen. Der Einsatz endete um 14:57 Uhr. Um 19:08 Uhr benötigte der Rettungsdienst Tragehilfe, der Einsatz endete um 19:34 Uhr. Um 20:15 Uhr wurde ein Kaminbrand in der Voerder Straße gemeldet. Die Einstzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde kontrollierten das Wohngebäude und den Kamin. Die stärkere Rauchentwicklung war durch das Anfeuern des Kamin entstanden somit musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Der Einsatz endete um 20:42 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell