FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 07.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 05:34 Uhr in die Breckerfelder Straße gerufen. Ein PKW war den Hang in Richtung Radweg runter gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und machte das Fahrzeug stromlos. Der Insasse des PKW wurde rettungsdienstlich versorgt. Der Einsatz endete um 06:12 Uhr.

