Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tier in Notlage

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, um 00.10 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Tier in Notlage alarmiert. Es rückte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 4 Einsatzkräften aus. Im Bereich Rüggebergerstrasse war eine Eule in einen Stacheldrahtzaun geflogen und hatte sich verfangen. Schnell wurde das Tier von den Einsatzkräften befreit und nach Hattingen zu einer Vogelauffangstation verbracht. Dieser Einsatz endete um 02.51 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell