FW-EN: Brand einer Schmiedepresse

Am 31.03.2021 wurde die gesamte Feuerwehr Ennepetal um 1:54 Uhr zu einer brennenden Schmiedepresse in einen Betrieb in Altenvoerde alarmiert. Durch eine glühendes Werkstück waren Fette und Öle der Presse in Brand geraten und hatten auf den gesamten Maschinenkörper übergegriffen. Die Mitarbeiter hatten sehr massiv erste Löschmaßnahmen eingeleitet und den Brand erfolgreich eingedämmt. Leider hatten zwei Mitarbeiter durch die Löschmaßnahmen so viel Rauch eingeatmet das sie rettungsdienstlich behandelt werden mussten und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert wurden. Einer davon per Hubschrauber in eine Spezialklink. Die Feuerwehr ließ die Maschine demontieren und öffnen um alle Bereich zu kontrollieren. Vorsorglich waren drei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren in unterschiedlichen Bereichen der Anlage in Bereitstellung. Nachdem alles mittels Wärmebildkamera kontrolliert wurde konnte die Einsatzstelle wieder an die Betriebsverantwortlichen übergeben werden. Im Einsatz waren 60 Einsatzkräfte aller Ennepetaler Einheiten. Der Einsatz endete um 4:33 Uhr

