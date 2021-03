Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 27.03.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zwei mal alarmiert. Den Anfang machte eine Ölspur im Bereich Hinnenberger Straße, Bergstraße und Asker Straße um 7:54 Uhr. Aufgrund der Länge wurde die Betriebsmittelspur von der Feuerwehr mit Warnschildern abgesichert und zur Beseitigung wurde ein Fachunternehmen hinzu gezogen. Um 11:58 Uhr musste eine Hubschrauberlandung an der Breckerfelder Straße abgesichert werden. Der Rettungsdienst hatte wegen der Erkrankung der Patientin und dem Transport in eine Fachklink einen Rettungshubschrauber hinzu alarmiert. Nachdem der Hubschrauber wieder gestartet war konnte der Einsatz um 12:40 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell