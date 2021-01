Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 24.01.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Rodgau Hainhausen

Mit einem Gullydeckel warfen zwei bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Sonntag die verglaste Eingangstür eines Getränke-marktes in der Alfred-Delp-Straße ein. Vermutlich weil sie dadurch die Alarmanlage auslösten, brachen sie ihr Vorhaben ab und flohen ohne Beute zu Fuß in Richtung "Am Sportfeld". An der Eingangstüre ließen sie eine blaue Mülltüte zurück. Die beiden dunkel gekleideten Personen können nicht näher beschrieben werden. Mit der Tat in Zusammenhang könnte ein dunkler BMW stehen, der kurz nach der Tat im Umfeld gesehen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

2. Brand in Hochhaus - Dietzenbach

Zahlreiche Mitteilungen über ein Feuer in einem mehrgeschossigen Wohnhaus im Rohrbrunner Weg zogen Samstag, kurz vor Mitternacht, den Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich. Die Einsatzkräfte konnten eine brennende "Bettmatratze" im Treppenhaus, zwischen dem achten und neunten Stockwerk als Brandquelle lokalisieren. Das Feuer wurde gelöscht, ohne dass es auf Wohnungen oder Gebäudeteile übergreifen konnte. Das Evakuieren von Personen war nicht erforderlich. Durch Hitzeentwicklung und Rußbildung entstand ein geschätzter Gebäudeschaden von mehreren zehntausend Euro, Personen wurden nicht geschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet: Kein Beitrag

Offenbach am Main, 24.01.2021, Carlos Mußgang, PvD

