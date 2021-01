Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Freitag, den 22.01.2021

Offenbach (ots)

Wo ist Alojzij Zitnik? - Maintal

(neu) Wo hält sich zur Zeit Alojzij Zitnik auf? Das fragt die Kripo Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der 79 Jahre alte Mann aus Frankfurt ist seit Donnerstag verschwunden. Am heutigen Freitag wurde sein Wagen, ein schwarzer Porsche Cayenne mit Münchner Kennzeichen, am Bahnhof in Maintal-Dörnigheim verlassen aufgefunden. Es ist denkbar, dass der Vermisste mit einem Zug weggefahren ist.

Herr Zitnik ist schlank, sieht etwas jünger aus (er wird auf 70 Jahre geschätzt) und 1,90 Meter groß. Bei seinem Verschwinden trug er eine Jeans.

Es könnte sein, dass sich Herr Zitnik in einer hilflosen Lage befindet.

Die Kripo Hanau fragt nun:

- Wer hat Alizij Zitnik am Donnerstag oder Freitag am oder in der Nähe des Bahnhofs in Maintal-Dörnigheim gesehen? - Wer kann Angaben darüber machen, wer das Fahrzeug dort abgestellt hat? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Offenbach, Pressestelle, 22.01.2021, Rudi Neu

