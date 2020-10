Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Platten (ots)

In der Nacht vom Samstag, 03.10.2020 auf Sonntag, 04.10.2020, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 9:45 Uhr, kam es in der in der Weinbergstraße in Platten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten und einem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell