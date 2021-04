Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 01.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Beim ersten Einsatz rückten 4 Einsatzkräfte der Hauptwache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und sicherten eine Ölspur mittels Ölwarnschildern ab und verständigten eine Fachfirma zur Beseitigung. Dieser Einsatz wurde in der Zeit von 10:18 Uhr bis 11:42 Uhr bearbeitet. Im zweiten Einsatz rückten 4 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug aus und unterstützten den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe. Dieser Einsatz wurde in der Zeit von 17:12Uhr bis 17:47 Uhr durchgeführt.

