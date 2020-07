Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Handtasche aus PKW gestohlen

Dalum (ots)

Am Freitagvormittag stahlen unbekannte Täter gegen 11.15 Uhr eine in einem Kofferraum abgelegte Handtasche. Der VW Tiguan stand während der Tatzeit auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Meppener Straße.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell