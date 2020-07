Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Polizei sucht Täter nach Einbrüchen in Computerfirma

Aschendorf (ots)

Die Polizei aus Papenburg bittet die Bevölkerung mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe. Ein bislang unbekannter Täter ist sowohl am 9.März als auch am 27.März in ein Computerfachgeschäft an der Bokeler Straße eingedrungen. Dabei gelangte er gewaltsam in das Gebäude und stahl insgesamt zwei Computerbildschirme sowie ein Laptop. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link einsehbar: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/aschendorf-taeter-nach-einbruechen-in-computerfirma-gesucht-114867.html

