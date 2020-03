Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Böblingen-Tuttlingen) VW-Fahrer nötigt junge Autofahrerin 27.3.20 14-15 Uhr

Rottweil (ots)

Wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizei Rottweil gegen einen 19-Jährigen Autobesitzer aus Tuttlingen. Nach den Angaben einer Autofahrerin wurde diese auf der A81 bei Sindelfingen auf der rechten Fahrspur von dem silbernen Golf mit Tuttlinger Autonummer überholt. Danach folgte ihr der Fahrer über zig Kilometer in Richtung Singen dicht und passte seine Geschwindigkeit immer ihrem Tempo an. Zudem provozierte er sie zum Überholen, indem er vor ihr langsamer wurde. Als sie dann zum Überholen ansetzte, gab der Fahrer plötzlich Gas und scherte in letzter Sekunde ohne Blinken wieder vor der Frau ein und bremste sie aus. Auf Höhe der Raststätte Neckarburg im Kreis Rottweil konnte sie den lästigen Verfolger kurz abschütteln, indem sie auf die Abbiegespur zur Raststätte abbog. Nachdem der Golf ihr auch dahin folgte, änderte sie kurzfristig ihren Entschluss und fuhr zurück auf die Durchgangsfahrbahn. Dem Verfolger war dies nicht mehr möglich, worauf er mit hoher Geschwindigkeit durch die Raststätte raste. Möglicherweise gefährdete er dabei auch andere. Da die junge Frau Angst bekam, beschloss sie sich nicht direkt nach Hause zu fahren, sondern an der Abfahrt Tuningen abzufahren. Dort gab der Verfolger schließlich auf und fuhr in Richtung Tuttlingen. Die Verkehrspolizei prüft nun, wer zum fraglichen Zeitpunkt hinter dem Steuer des Golf saß.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: + 49 152 26298771

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell