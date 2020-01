Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In Hahnenklee in der Parkstraße war von Samstag, d. 04.01.2020, 19.00 Uhr bis zum Sonntag 11.00 Uhr ein SUV der Marke Volvo eines Urlaubers zum Parken abgestellt. Unbekannter Täter hat in diesem Zeitraum mit unbekanntem Werkzeug auf den Heckspoiler des Fahrzeugs eingeschlagen, so dass ein Lock entstand. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 EUR. Hinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.. 05323 / 94110-0. /Krz.

