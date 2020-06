Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Beamte der Polizei Frankenthal haben einen 33-jährigen Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms am Sonntagmorgen nach einem versuchten und einem vollendeten Pkw-Aufbruch vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Mann bei der Tatausführung in der Franz-Nissel-Straße in Frankenthal beobachtet und die Polizei verständigt. Der 33-Jährige steht im Verdacht, in der Vergangenheit mehrere Einbrüche im Raum Frankenthal und Ludwigshafen begangen zu haben. Er wurde Montag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaft anordnete; als Haftgrund wurde Flucht- und Wiederholungsgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell