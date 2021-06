Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldbörse entwendet

Lippstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, ist einem 23-jährigen Mann aus Versmold die Geldbörse entwendet worden. Nach eigenen Angaben war er zu Fuß auf der Poststraße unterwegs, als ihn unvermittelt mehrere Personen angingen. Sie schubsten ihn zu Boden und traten auf den alkoholisierten Mann ein. Nachdem sie seine Geldbörse an sich genommen hatten, stiegen sie in zwei Fahrzeuge und fuhren in unterschiedliche Richtungen davon. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder den Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

