Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Unfall

Möhnesee (ots)

Gegen 18:00 Uhr ist es am Sonntag an der Kreuzung von Haarweg und Echtroper Weg zu einem Unfall gekommen. Eine 45-jährige Bottroperin war mit ihrem Auto auf dem Haarweg in Richtung Werl unterwegs. An der Kreuzung mit dem Echtroper Weg wollte sie nach links in Richtung Körbecke abbiegen. Dabei übersah sie einen 55-jährigen Radfahrer, der auf dem Haarweg in Richtung Warstein unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Enser wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. (wo)

