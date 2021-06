Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 20:05 Uhr, ist es an der Beckumer Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 20-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Barbarossastraße in Richtung Beckumer Straße unterwegs. Beim Abbiegen hielt sie an, um einer 47-jährigen Radfahrerin, die die Straße überqueren wollte, ordnungsgemäß Vorfahrt zu gewähren. Diese hielt jedoch zunächst an. Beide fuhren an und es kam zum Zusammenstoß. Die Lippstädterin mit dem Rad kam zu Fall und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin, ebenfalls aus Lippstadt, blieb unverletzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell