Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Zusammenstoß

Anröchte (ots)

Am Freitag, um 08:00 Uhr, kam es auf der Straße Lange Wenne zwischen Effeln und Altenrüthen zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Mann aus Rüthen war mit seinem Audi A3 in Richtung Altenrüthen unterwegs. Er kam aus bisher nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Sharan einer 39-jährigen Frau aus Anröchte. Die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell