Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Taschendiebstahl

Werl (ots)

Am Donnerstag, um 09:00Uhr, kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Discounter an der Wulf-Hefe-Straße. Unbekannte Täter entwendeten einer 84-jährigen Frau das Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche. Die Dame bemerkte den Verlust erst an der Kasse. Bereits eine halbe Stunde später konnten die Täter mit einer EC-Karte aus dem Portemonnaie zweimal dreistellige Geldbeträge abbuchen. Die Kriminalpolizei rät gerade beim Einkaufen zu großer Vorsicht. Tragen Sie ihre Wertsachen direkt am Körper und verwahren Sie (wenn überhaupt) EC-Karten und PIN-Nummern getrennt auf. (lü)

