Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer gaben sich am Mittwoch gegen 16:00 Uhr in der Dieselstraße in Freiberg am Neckar - Beihingen als Handwerker aus und behaupteten, dass aufgrund Bauarbeiten das Wasser verschmutzt worden sei und sie dem jetzt nachgehen müssten. Als die Bewohner die beiden Männer, die auch noch typische Handwerkerkleidung trugen, einließen und abgelenkt waren, stahlen diese einen Geldbeutel mit Bargeld und EC-Karten.

Zeugen können sich unter Tel. 07144 900 0 an das Polizeirevier Marbach am Neckar wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell