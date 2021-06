Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Rindenmulch in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:35 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Weihdorfer Straße in Holzgerlingen offenbar mutwillig auf einer Länge von circa 150 cm Rindenmulch angezündet. Der brennende Rindenmulch befand sich entlang eines Jugendkulturzentrums. Dort wurde durch die Flammen auch eine Gebäudewand in Mitleidenschaft gezogen. Den 14 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen, die mit drei Fahrzeugen vor Ort kamen, gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter dem Hinweistelefon 0800 1100225, zu melden.

