Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Essen auf Herd vergessen

Ludwigsburg (ots)

Mit insgesamt 21 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen rückte am Donnerstag gegen 19:50 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg zu einem Wohnhaus in die Vogt-Heß-Straße in Herrenberg aus. Grund hierfür war eine Pfanne mit Essen, die offenbar auf dem eingeschalteten Herd durch einen Bewohner vergessen worden war. Aufgrund dessen kam es zu einer größeren Rauchentwicklung und die Rauchmelder wurden ausgelöst. Ein Hausmitbewohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und löschte die angebrannte Pfanne mit Wasser. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften letztendlich den Brandort und führten noch Belüftungsmaßnahmen durch. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

