Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alarmanlage ausgelöst

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 14:20 und 14:35 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Sindelfinger Straße in Böblingen sein Unwesen. In einem Kirchgebäude versuchte der Unbekannte einen Opferstock aufzubrechen. Nachdem er hierbei eine Alarmanlage ausgelöst hatte, ergriff der Unbekannte mutmaßlich ohne Beute die Flucht. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Er trug zur Tatzeit vermutlich eine kurze Jeanshose, graue Turnschuhe und eine schwarze Steppjacke. Ein Sachschaden ist wohl nicht entstanden. Zeugen, die eventuell weitere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

