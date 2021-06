Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Herrenberg: Mercedes kommt von der Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Zwischen den Autobahnanschlussstellen Gärtringen und Herrenberg befuhr am Donnerstag gegen 16:35 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn A 81 in Richtung Singen. Dort befand sich der Autofahrer im Schönbuchtunnel und erhöhte am Ende des Tunnels mutmaßlich seine Geschwindigkeit. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark auf der Südseite des Tunnels, wodurch der Mercedes-Fahrer vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug geriet in der Folge ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort, nachdem er noch ein Verkehrszeichen überrollt hatte, in einem Graben stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste schließlich abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell