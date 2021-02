Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gerolsheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

PI Grünstadt (ots)

Am Samstag, 27.02.2021 gegen 22:45 Uhr ereignete sich in der Untergasse in Gerolsheim ein Verkehrsunfall. In einer Linkskurve verlor ein 57-Jähriger die Kontrolle über seinen Opel Meriva und prallte gegen eine Hauswand. Der lediglich leicht verletzte Fahrer war mit über 1,4 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. An der Hauswand sowie am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell