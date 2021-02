Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ellerstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen 26.02., 23:30 Uhr und 27.02., 09:30 Uhr wurden in Ellerstadt in der Bahnstraße Hauswände, Zäune, Briefkästen, Straßenlaterne, Sicherungskasten und das Gefallenendenkmal vor dem Kindergarten mit silberfarbener Sprühfarbe beschädigt. Vorzufinden waren Buchstabenkombinationen "AMK" und "SIFT". Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

