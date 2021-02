Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf Tuning-Fahrzeuge auf BAB

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 27.02.21 auf den 28.02.21 wurde von Verkehrsteilnehmern eine Gruppe, bestehend aus ca. 12 PKW, gemeldet. Bei den Fahrzeugen soll es sich um hochmotorisierte und zum Teil technisch veränderte Fahrzeuge handeln. Diese Fahrzeugkolonne fuhr in Ludwigshafen auf die BAB 650 in Richtung Bad Dürkheim und dann am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf die BAB 61 in Richtung Koblenz um dann schließlich am Autobahnkreuz Frankenthal auf die BAB 6 in Richtung Kaiserslautern zu fahren. Sollten Verkehrsteilnehmer Verkehrsverstöße dieser Gruppe festgestellt haben oder gar gefährdet worden sein, werden diese gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237/9330 oder der Emailadresse: pastruchheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell