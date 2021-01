Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei beendet Unfallflucht

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, den 22. Januar 2021, konnten Beamte der Bundespolizei im Saarland eine Unfallflucht an der Grenze zu Frankreich beenden. Vorrausgegangen war ein Fahndungsersuchen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim in Rheinland-Pfalz. Diese war auf der Suche nach einem Citroen mit französischer Zulassung, der einen Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht hatte. Die Be-amten konnten den gesuchten PKW auf der BAB 6 stoppen und den Fahrer, einen 24-jährigen Franzosen, vorläufig festnehmen. Zuständigkeitshalber wurde er an die Polizei in der Karcherstraße übergeben

