Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Einbruchdiebstahl am Bahnhof Sankt Ingbert

Sankt Ingbert (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem im Bahnhof Sankt Ingbert befindlichen Kiosk. Dabei entwendeten Sie unter anderem Rubbellose im Wert von fast 350 EUR, diverse Tabakwaren und ein Fahrrad.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Firma Saarrad. Es verfügt über ein silbernes Schutzblech, eine Fahrradtasche am Sattel sowie breite Trekkingreifen. Der Neupreis des Rades liegt bei etwa 1000 EUR.

Sollten Sie in der besagten Nacht am Bahnhof Sankt Ingbert oder in dessen Nähe etwas Verdächtiges beobachtet haben, kontaktieren Sie bitte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken unter der 06826/522-0.

