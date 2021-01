Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Kuriose Beleidigung von Bundespolizisten

Saarbrücken/ Perl (ots)

Am 12. Januar 2021 führten Beamte der Bundespolizei im Saarland eine Kontrollstelle in Perl am Verkehrskreisel "Dreiländereck" durch. Ein in den Kreisel einfahrendes Auto erweckte zunächst nicht das Interesse der Polizisten. Als sich jedoch der Beifahrer mit dem Oberkörper aus dem Seitenfenster lehnte, den Beamten den Mittelfinger zeigte und rief "Ihr Drecks-Bullenschweine" staunten die Beamten nicht schlecht. Da die Insassen und das Kennzeichen gut zu erkennen waren, war die anschließende Strafverfolgung keine Herausforderung. Dem 24-jährigen Deutschen droht nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

