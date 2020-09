POL-AA: Oppenweiler: Unfall auf Bundesstraße

Polizeipräsidium Aalen

Ein 63-jähriger Fahrer eines BMW I8 befuhr am Mittwoch gegen 23 Uhr die B 14 von Backnang in Richtung Schwäbisch Hall. Nach Oppenweiler kam er auf einem geraden Teilstück auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Smart zusammen. Die 20-jährige Autofahrerin hatte dem BMW nicht mehr ausweichen können. Bei dem Zusammenstoß wurde im Pkw Smart die 20-jährige Autofahrerin als auch ein 18-jähriger Mitfahrer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer alkoholisiert war. Bei ihm wurde deshalb zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

