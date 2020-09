Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vermisstensuche, zerkratzter Pkw, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Oberkochen: Von der Bremse gerutscht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 85-Jähriger am Mittwochvormittag verursachte. An der Einmündung Aalener Straße / Katzenbachstraße musste eine 59-Jährige ihren Pkw Ford verkehrsbedingt anhalten. Der Senior, der mit seinem Pkw Toyota hinter dem Ford fuhr, bremste ebenfalls ab. Hierbei rutschte er jedoch vom Bremspedal, weshalb er mit seinem Pkw auf das stehende Fahrzeug auffuhr.

Hüttlingen: Fahrzeuge streiften sich

Auf der Kreisstraße 3237 zwischen Hüttlingen und Onatsfeld streiften sich am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr der Pkw VW einer 63-Jährigen und der Pkw Toyota eines 41-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Rosenberg: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Mit seinem Pkw VW erfasste ein 25-Jähriger am Donnerstag gegen 00.10 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Rosenberg und Eggenrot ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde durch den Anprall unter dem Fahrzeug mitgeschleift und getötet. Der am Pkw des 25-Jährigen entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche beteiligt

Eine Vielzahl von Einsatzkräften und Suchhunden der Rettungshundestaffel waren am Mittwoch an der Suche nach einem vermissten Mann beteiligt. Der 79-Jährige hatte am Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung verlassen, in welcher er seit längerer Zeit lebt. Nachdem er bis 20.30 Uhr nicht zurückgekommen war und davon ausgegangen werden musste, dass er die Orientierung verloren hatte und den Weg nicht zurückfindet, wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Der orientierungslose Mann wurde schließlich am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Ellwanger Innenstadt aufgefunden und in die Obhut seiner Pflegeeinrichtung zurückgebracht.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Bereits am Montag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw Mercedes Benz, der in der Rindelbacher Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rosenberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstag beim Befahren einer schmalen Rechtskurve im Mühlweg mehrere Steinrabatten eines Grundstückes und mehrere Stützpfosten auf einer Verkehrsinsel, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Lorch: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 22.30 Uhr am Mittwochabend stellte ein 51-Jähriger seinen Pkw Kia in der Haldenbergstraße ab. Da er das Fahrzeug hierbei nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen Gartenzaun, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Leinzell: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochmittag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er mit seinem Fahrzeug einen in der Brunnenwiesenstraße abgestellten Pkw Hyundai beschädigte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Einsatz der Feuerwehr

Kurz vor 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag verständigte ein Anwohner der Kettelerstraße die Feuerwehr, da in einer Wohnung der Rauchmelder ausgelöst hatte. Da sich der Bewohner nicht in den Räumlichkeiten aufhielt, stiegen Angehörige der Feuerwehr, die mit 10 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen angerückt waren, über den Balkon in die Wohnung ein. Ein Feuer stellten die Floriansjünger nicht fest.

Böbingen: Aufgefahren - 1500 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 50-Jährige ihren Pkw Opel Corsa am Mittwochmittag gegen 14 Uhr an der Einmündung B 29 / Landesstraße 1162 anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw BMW auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Waldstetten: Fahrzeug übersehen

Aus einer Einfahrt kommend, fuhr ein 63-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Pkw Renault auf den Schwarzhornweg ein. Dabei übersah er den Mercedes Sprinter eines 24-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand.

