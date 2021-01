Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Biomüll-Containers

Birkenfeld (ots)

Am frühen Morgen des 20.01.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter ein Biomüll-Container in der Siedlerstraße in Birkenfeld in Brand gesetzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/991-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/991-0

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell