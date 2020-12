Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Wohnung

HattingenHattingen (ots)

In der Nacht vom 28. Auf den 29.12. drangen unbekannte Täter durch die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Werningerodestraße ein. Aus dem Wohnzimmer entwendete er einige Gebrauchsartikel, anschließend verließ der die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Bewohner der Wohnung schlief währenddessen in einem anderen Raum.

