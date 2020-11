Polizei Essen

POL-E: Kalkar, Kleve: Polizei Kleve ist für das Wochenende gerüstet

EssenEssen (ots)

47546 Kalkar: Die Polizei Kleve bereitet sich im Rahmen einer ihrer größten Einsätze der letzten Jahre auf den Bundesparteitag der AfD und die damit im Zusammenhang stehenden Versammlungen in Kalkar vor. Hierbei wird sie von mehreren Polizeibehörden unterstützt. Nach der derzeitigen Vorplanung werden mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte rund um die Uhr zur Bewältigung der Lage eingesetzt sein. Freitagnachmittag, 27.11.2020, sowie Samstag, 28.11.2020, sind im Bereich des Wunderlandes Kalkar Versammlungen gegen den Bundesparteitag geplant. Die Anzahl der Teilnehmer gibt der Anmelder mit ca. 1000 an. Die Polizei Kleve führt Sperr- und Umleitungsmaßnahmen durch, um sowohl den Verlauf des Bundesparteitags als auch den der Versammlungen zu gewährleisten. Geringe Verkehrsstörungen können nicht ausgeschlossen werden. Hierüber werden Sie anlassbezogen über das news-aktuell Presseportal sowie in den sozialen Medien informiert. Die Polizei Kleve wird für Medienvertreter durchgehend an einer Medienanlaufstelle präsent und sprachfähig sein. Telefonische Medienanfragen werden ab Donnerstag (26.11.2020, 15:30 Uhr) unter der Essener Telefonnummer 0201/829-1065 angenommen und bearbeitet. Die Polizei geht derzeit von einem friedlichen Verlauf der Versammlungen aus. Dennoch ist die Polizei Kleve auf alle Einsatzsituationen vorbereitet. Die Stadt Kalkar wird die Auflagen der Coronaschutzverordnung in enger Abstimmung mit der Polizei überwachen. Die Polizei wird hierbei auf Anforderung im Rahmen der Vollzugshilfe unterstützend tätig./ TW

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell