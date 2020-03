Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Am Dienstagvormittag wurde ein Pkw Skoda beschädigt, welcher auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Mudersbach - Niederschelder Hütte geparkt war. Nach dem Spurenbild dürfte ein Fußgänger mit einem Einkaufswagen heftig gegen das linke Heck des geparkten Pkw gestoßen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

