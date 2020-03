Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Ladendiebin geflüchtet

Betzdorf (ots)

Eine 28-Jährige wurde am Dienstagmittag beim Ladendiebstahl betroffen. Nach Feststellung ihrer Personalien verließ sie noch vor Eintreffen der Polizei den Laden. Die 28-Jährige hatte in einem Discounter in der Wilhelmstraße mehrere Waren in einen Kinderwagen gelegt. An der Kasse bezahlte sie nur eine Packung Weintrauben. Vor dem Verlassen des Marktes wurde sie von einem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Die 28-Jährige lies die gestohlenen Waren und ihren Personalausweis zurück und entfernte sich aus dem Laden. Hierzu musste sie sich zunächst aus dem Griff des Ladenddetektives befreien. Der noch unbekannte männliche Begleiter der 28-Jährigen dürfte ebenfalls Waren entwendet haben. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung betrat der Mann den Markt mit einem leeren Rucksack. Beim Verlassen des Marktes war der Rucksack offensichtlich prall gefüllt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

