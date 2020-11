POL-E: Essen: Räuber zwingen Mann zum Geldabheben - Fotofahndung

Polizei Essen

EssenEssen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Abend des 20. Oktober 2020 bedrohten an der Wächtlerstraße drei unbekannte Täter einen 18-Jährigen mit Messern und zwangen ihn, an einem Geldautomaten am Kennedyplatz Geld abzuheben.

Einer der Täter betrat dazu mit dem 18-Jährigen die Bank und wurde dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Zeugenhinweise werden vom zuständigen KK 31/Ermittlungsgruppe Jugend unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

