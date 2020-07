Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 1. Juli und Mittwoch, 15. Juli, in ein Geschäft an der Sebastianusstraße ein und entwendeten aus dem Innenraum Kupferleitungen.

