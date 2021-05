Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Eine Wohnungsinhaberin entdeckte am Sonntagabend Einbruchspuren an ihrer Terrassentüren. Unbekannte Täter hatten versucht die Türen des Einfamilienhauses am Heuweg aufzuhebeln. Sie schafften es aber nicht, in das Gebäude einzudringen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

