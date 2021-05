Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigungen an Schule

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zum 01. Mai trieben unbekannte Vandalen ihr Unwesen auf dem Gelände der Realschule an der Leißestraße. Die Wände links und rechts neben dem Haupteingang wurden mit Graffiti mehrfarbig besprüht. Des Weiteren wurde die frisch gestrichene Turnhalle mit einem Graffiti beschmiert. Ein abgestellter Linienbus an der Haltestelle der Schule wurde ebenfalls beschmiert. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell